Weather Alert: अचानक बदलेगा मौसम, राजस्थान के 19 जिलों के लिए बड़ी चेतावनी, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट

आगे की स्थिति को लेकर विभाग ने बताया कि 28 से 30 अप्रैल के बीच एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भागों के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में मेघगर्जन, आंधी और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। कुल मिलाकर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, जहां एक ओर तेज गर्मी का असर रहेगा, वहीं दूसरी ओर आंधी और बारिश से राहत भी मिल सकती है।