खबर ज़रा हटके : लो जी, अब सचिन पायलट का ‘डुप्लीकेट’! हूबहू फेस-कट और वही अंदाज, जानें कौन है ये शख्स?

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नेताओं से ज्यादा उनके 'हमशक्लों' के चर्चे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल चर्चा में आया था, जिससे खुद डोटासरा ने विधानसभा में मुलाकात की थी। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, उसने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट का एक 'डुप्लीकेट' इंटरनेट पर छाया हुआ है। पहली नजर में देखने पर आप भी धोखा खा जाएंगे कि यह असली पायलट हैं या कोई और।