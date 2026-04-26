खबर ज़रा हटके : लो जी, अब सचिन पायलट का ‘डुप्लीकेट’! हूबहू फेस-कट और वही अंदाज, जानें कौन है ये शख्स?

Sachin Pilot Duplicate
राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नेताओं से ज्यादा उनके 'हमशक्लों' के चर्चे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल चर्चा में आया था, जिससे खुद डोटासरा ने विधानसभा में मुलाकात की थी। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, उसने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट का एक 'डुप्लीकेट' इंटरनेट पर छाया हुआ है। पहली नजर में देखने पर आप भी धोखा खा जाएंगे कि यह असली पायलट हैं या कोई और।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो मात्र 16 सेकंड का है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम विष्णु गुर्जर बताया जा रहा है।
वीडियो के वायरल होते ही तकनीक के जानकारों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है।
गौरतलब है कि राजस्थान में हमशक्लों का यह सिलसिला पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से शुरू हुआ था। डोटासरा का हमशक्ल इतना लोकप्रिय हुआ था कि खुद डोटासरा ने उसे बुलाकर मुलाकात की और साथ में फोटो भी खिंचवाई। अब देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट भी अपने इस 'डुप्लीकेट' से मुलाकात करेंगे या फिर यह वीडियो केवल डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा।
वायरल वीडियो के नीचे यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। कोई इसे 'पायलट 2.0' कह रहा है, तो कोई इसे एआई का जादू बता रहा है। बहरहाल, राजस्थान की राजनीति के केंद्र में रहने वाले सचिन पायलट के नाम के साथ इस हमशक्ल का जुड़ना खबर को 'टॉक ऑफ द टाउन' बना चुका है।
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