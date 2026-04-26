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खबर ज़रा हटके : लो जी, अब सचिन पायलट का ‘डुप्लीकेट’! हूबहू फेस-कट और वही अंदाज, जानें कौन है ये शख्स?

राजस्थान की सियासत के दिग्गज नेता सचिन पायलट के 'डुप्लीकेट' ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। विष्णु गुर्जर नाम के एक शख्स का 16 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका फेस-कट और कद-काठी हूबहू पायलट से मिलती है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 26, 2026

Sachin Pilot Duplicate

Sachin Pilot Duplicate

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों नेताओं से ज्यादा उनके 'हमशक्लों' के चर्चे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल चर्चा में आया था, जिससे खुद डोटासरा ने विधानसभा में मुलाकात की थी। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, उसने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी है। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट का एक 'डुप्लीकेट' इंटरनेट पर छाया हुआ है। पहली नजर में देखने पर आप भी धोखा खा जाएंगे कि यह असली पायलट हैं या कोई और।

''विष्णु गुर्जर'': पायलट जैसी कद-काठी और वही चमक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो मात्र 16 सेकंड का है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम विष्णु गुर्जर बताया जा रहा है।

  • हूबहू चेहरा: विष्णु का फेस-कट, उनकी मुस्कान और बालों का स्टाइल काफी हद तक सचिन पायलट से मिलता-जुलता है।
  • कद-काठी: न केवल चेहरा, बल्कि चलने-फिरने का अंदाज और शारीरिक बनावट भी पायलट की याद दिलाती है।
  • सस्पेंस बरकरार: हालांकि यह विष्णु गुर्जर कौन है और राजस्थान के किस जिले का रहने वाला है, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

एआई का कमाल या कुदरत का करिश्मा?

वीडियो के वायरल होते ही तकनीक के जानकारों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है।

  1. AI की आशंका: कई लोगों का मानना है कि यह वीडियो एआई (Artificial Intelligence) के जरिए बनाया गया 'डीपफेक' हो सकता है। आजकल एआई के जरिए किसी भी चेहरे को हूबहू किसी दूसरे चेहरे जैसा दिखाना मुमकिन है।
  2. कुदरती हमशक्ल: वहीं, पायलट के प्रशंसकों का कहना है कि यह कुदरत का करिश्मा भी हो सकता है। राजस्थान में गुर्जर समाज और पायलट समर्थकों के बीच इस वीडियो को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

डोटासरा के हमशक्ल ने भी बटोरी थीं सुर्खियां

गौरतलब है कि राजस्थान में हमशक्लों का यह सिलसिला पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से शुरू हुआ था। डोटासरा का हमशक्ल इतना लोकप्रिय हुआ था कि खुद डोटासरा ने उसे बुलाकर मुलाकात की और साथ में फोटो भी खिंचवाई। अब देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट भी अपने इस 'डुप्लीकेट' से मुलाकात करेंगे या फिर यह वीडियो केवल डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा।

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

वायरल वीडियो के नीचे यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। कोई इसे 'पायलट 2.0' कह रहा है, तो कोई इसे एआई का जादू बता रहा है। बहरहाल, राजस्थान की राजनीति के केंद्र में रहने वाले सचिन पायलट के नाम के साथ इस हमशक्ल का जुड़ना खबर को 'टॉक ऑफ द टाउन' बना चुका है।

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Published on:

26 Apr 2026 03:38 pm

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