Weather Update 26 April: राजस्थान के इन 17 जिलों में अगले 3 घंटे में बिजली गिरने व बारिश की संभावना, अलर्ट रहें

जयपुर। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन, 15–20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। वहीं कुछ क्षेत्रों में हीटवेव और गर्म रात (वार्म नाइट) का असर भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह 8:30 बजे के आंकड़ों के मुताबिक हवा में आर्द्रता 24 से 58 प्रतिशत के बीच रही।