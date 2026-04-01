Sports Facilities: रीको की नई पहल, उद्योगों के बीच अब खेल सुविधाएं, 17 औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन चिन्हित

Work Life Balance: जयपुर. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों और कामगारों के लिए एक नई और सराहनीय पहल की है। “वर्क से वेलनेस” की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अब रीको औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास की योजना लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य कामगारों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण तैयार करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है।