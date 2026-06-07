Somnath Mahadev: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में राजस्थान के 1008 वरिष्ठ श्रद्धालुओं ने किए ज्योतिर्लिंग के दर्शन

यात्रा के तहत 6 जून को वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राजस्थान से गए श्रद्धालुओं का गुजरात सरकार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया तथा गुजराती लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं को वातानुकूलित बसों से गिर सोमनाथ स्थित थ्री-स्टार होटल में ठहराया गया, जहां भोजन, आवास और अन्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को गोलोकधाम, राम मंदिर, बाणगंगा, भालका तीर्थ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गैलरी, हाट बाजार और सोमनाथ बीच के दर्शन भी करवाए गए। यात्रा प्रभारी आशुतोष गुप्ता के अनुसार, रविवार रात श्रद्धालु विशेष ट्रेन से द्वारका और नागेश्वर धाम के दर्शन के लिए रवाना होंगे तथा 9 जून को जयपुर लौटेंगे।