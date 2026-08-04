LPG उपभोक्ताओं ने E-KYC नहीं कराई तो 17 अगस्त के बाद उज्ज्वला योजना की सब्सिडी होगी बंद, जयपुर में 3.50 लाख की पेंडिंग

Jaipur LPG Consumer E-KYC Update: केन्द्र सरकार ने चयनित गैस उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी में पारदर्शिता लाने, किसी मृत उपभोक्ता के नाम से कनेक्शन जारी रख सिलेंडर लेने वाले बोगस उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन बंद करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान में तीनों गैस कपंनियों ( भारत गैस, इंडेन और इंडियन ऑयल) के 1.85 करोड गैस उपभोक्ता हैं और इनमें से 38 लाख गैस उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है।