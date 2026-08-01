LPG उपभोक्ताओं ने 15 अगस्त तक नहीं कराई E-KYC तो सब्सिडी सिलेंडर की बुकिंग में होगी परेशानी, कोटा में 85% प्रक्रिया पूरी

एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चन्द्रेश शर्मा ने बताया कि गैस एजेंसियों के कर्मचारी फोन के माध्यम से भी उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। उन्हें ई-केवाईसी की अनिवार्यता की जानकारी दी जा रही है और 15 अगस्त से पहले यह प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया जा रहा है। हालांकि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं होगी, उन्हें गैस सिलेंडर किस कीमत पर मिलेगा या सब्सिडी पूरी तरह बंद होगी या नहीं इस बारे में अभी तक ऑयल कंपनियों की ओर से कोई अंतिम निर्णय जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इतना स्पष्ट किया गया है कि बिना ई-केवाईसी के सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग संभव नहीं होगी।