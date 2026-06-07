RPSC: व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फिर कम रही उपस्थिति, इस विषय में केवल 18.31% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

School Lecturer Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित प्राध्यापक, प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2025 के तहत रविवार को जयपुर जिले में ड्राइंग, उर्दू और पंजाबी विषय की परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हुईं। हालांकि इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। विशेष रूप से पंजाबी विषय की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बेहद कम दर्ज किया गया।