Census 2027: राजस्थान में अब जनगणना 2027 की तैयारी तेज, 1 मई से शुरू होगा मकान सूचीकरण कार्य

Digital Census: जयपुर. भारत की जनगणना 2027 के तहत जयपुर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने आमजन से सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक निर्धारित किया है। इससे पहले 1 मई से 15 मई 2026 तक आम नागरिकों को स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।