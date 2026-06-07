Rajasthan Politics : अशोक गहलोत के बयान पर मंत्री जोगाराम पटेल ने किया पलटवार, जानें क्या बोले?

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमा गई हैं। गहलोत ने रविवार को कहा कि 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस में हुआ घटनाक्रम पार्टी हाईकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उस समय विधायकों के एक बड़े वर्ग में यह भावना थी कि यदि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलती है और राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने पार्टी के कठिन दौर में संगठन और सरकार के साथ खड़े होकर काम किया हो। इसी संदर्भ में कई विधायक अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। इस बयान पर राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है।