Smart City Jaipur: जेडीए की ‘संवाद’ पहल लाई रंग, मई में 65 ले-आउट और बिल्डिंग प्लान को मिली त्वरित मंजूरी

जेडीए अधिकारियों का कहना है कि ‘संवाद’ पहल के माध्यम से आमजन और प्रशासन के बीच दूरी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में भी इस मॉडल को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें और विकास परियोजनाओं को अनावश्यक बाधाओं का सामना न करना पड़े।

जेडीए का मानना है कि पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, जवाबदेही और जनसहभागिता के जरिए ही जयपुर को एक आधुनिक, व्यवस्थित और बेहतर शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसी सोच के साथ ‘संवाद’ कार्यक्रम को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।