‘इनको चुनौती देती हूं, हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें’, TMC बागी सांसदों को कांग्रेस की महिला नेता का चैलेंज

शमा मोहम्मद ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि सबसे पहले तो मैं हंस रही हूं, क्योंकि यह नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन जिसके बारे में मैंने आज तक सुना तक नहीं था। दूसरा, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्या हो गया है, कल आंध्र प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायक और सांसद अचानक यह दावा कर सकते हैं कि वे महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, कि मैं इन दलबदल करने वाले सांसदों को चुनौती देती हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो वे तुरंत इस्तीफा दें और पश्चिम बंगाल में नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल और नेतृत्व के चेहरे के साथ दोबारा चुनाव लड़ें। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए।