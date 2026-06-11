‘जिन जहाजों पर हमला हुआ वह विदेशी’, होर्मुज स्ट्रेट में हुए अटैक पर रणधीर जायसवाल ने दिया बयान

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस हमले के बाद भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब कर कडा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि जब पलाऊ ध्वज वाले एमटी सेट्टेबेलो पर हमला हुआ, तब हमने अमेरिकी पक्ष के सामने अपनी गहरी चिंता रखी। जयसवाल ने आगे कहा कि जिन जहाजों पर हमला हुआ वह विदेशी ध्वज वाले जहाज थे, वे भारतीय स्वामित्व वाले नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में शिपिंग पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह मध्य पूर्व संघर्ष का सीधा परिणाम है। भारत ने तत्काल तनाव कम करने की अपील दोहराई है।