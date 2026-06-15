सड़क दुर्घटना में मारी गई महिला की मां को 92.58 लाख का मुआवजा, दिल्ली ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला

बता दें कि मृतका की मां कुसुम ने मुआवजे के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने बीटेक और एमबीए (MBA) की पढ़ाई की थी और वह मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थीं, जिससे वे अपनी मां को आर्थिक रूप से पूरा सहारा देती थीं। हालांकि, सुनवाई के दौरान रोजगार से जुड़े कुछ आधिकारिक दस्तावेज पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सके थे, लेकिन न्यायाधिकरण ने मेघा के बैंक खाते के बयानों पर भरोसा किया, जिसमें उनकी सैलरी क्रेडिट होने के स्पष्ट सबूत थे। इसके आधार पर ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हादसे के वक्त मेघा की नेट मंथली सैलरी (प्रति माह शुद्ध वेतन) 64,342 रुपए थी।