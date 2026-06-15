गुरुग्राम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, किराए के कमरे में मिला शव

Crime News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सरहौल गांव में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। जहां किराए के मकान में रहने वाले 26 साल के एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले हुक्म अहीर के रूप में हुई है, जो यहां राज मिस्त्री का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं, मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके कारण युवक के भारी तनाव में होने की बात कही जा रही है।