‘हम किसकी बेटियों की परवरिश कर रहे हैं?’ DNA टेस्ट ने खोली IVF की सच्चाई, अस्पताल की मांग को कोर्ट ने किया खारिज

जानकारी के मुताबिक, मीनू ने 5 जनवरी को मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था। लेकिन उनकी माता-पिता बनने की खुशी ज्यादा दिन नहीं रह सकी क्योंकि उनके मन में शक होने लगा कि दोनों बच्चियां हम में किसी पर क्यों नहीं गई। मन की शांति के लिए राहुल ने कहा कि उन्होंने IVF क्लिनिक के जरिए DNA टेस्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अस्पताल के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार उस जोड़े ने 8 जनवरी 2026 को दो अलग-अलग DNA टेस्टिंग एजेंसियों को सैंपल दिए। जिसके नतीजे 10 और 14 जनवरी को आए। जेनेटिक प्रोफाइल में खुलासा हुआ कि जुड़वां बच्चियों का राहुल या मीनू से कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था। रिपोर्ट से पता चला कि बच्चियों का आपस में भी कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था। वे पूरी तरह से अनजान डोनर के एम्ब्रियो से पैदा हुई थीं।