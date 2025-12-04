अस्पताल में दो नवजात बच्चे बदले, डीएनए जांच से होगी पहचान

नवजात बच्ची व बच्चा।
जोधपुर.
मथुरादास माथुर अस्पताल की जनाना विंग में बुधवार को दो नवजात बच्चों की अदला-बदली से हंगामा हो गया। इससे परिजन में रोष व्याप्त हो गया। नवजात में एक लड़का और एक लड़की है। दोनों के परिजन ने नवजात के संबंध में अपने-अपने दावे किए। अब डीएनए जांच से दोनों के माता-पिता की पुष्टि होगी। इसके लिए दोनों नवजात के साथ परिजन के खून के नमूने लेकर शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने एफएसएल भिजवाए हैं।
दरअसल, जनाना विंग के एक ही वार्ड में आस-पास के बेड पर भर्ती दो महिलाओं के बुधवार को सिजेरियन के जरिए प्रसव हुआ। एक के लड़का और दूसरे के लड़की हुई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा की यूनिट में हुए इन प्रसव के बाद अस्पताल स्टाफ की गलती से नवजात बालक को बाहर ले जाकर दूसरे परिवार को दिखाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में नवजात के बदले जाने का अहसास हुआ। इसके बाद अस्पताल स्टाफ में गलती सुधारते हुए नवजात बालक और बालिका को दोनों मां के पास छोड़ दिया, लेकिन परिवार के लोग इससे उखड़ गए। वे नवजात बच्चों की अदला-बदली किए जाने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। साथ ही स्टाफ की गलती पर रोष भी जताया।
जांच कमेटी गठित
इस मामले में किसकी गलती रही यह जांचने के लिए अस्पताल स्तर पर हमने कमेटी बनाई है। डीएनए जांच के जरिए ही पूरे मामले का समाधान हो पाएगा।
- डॉ. विकास राजपुरोहित, अधीक्षक, एमडीएम अस्पताल
डीएनए जांच
नवजात बच्ची व बच्चे के अदला बदली किए जाने का मामला सामने आया। दोनों नवजात व इनके माता-पिता के ब्लड सैम्पल लिए हैं। जिनकी डीएनए जांच कराई जाएगी। उसी से बच्चे किसके हैं इसकी पुष्टि हो पाएगी। एफआइआर दर्ज नहीं हुई है।
- जुल्फिकार अली, थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन शास्त्रीनगर।
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
