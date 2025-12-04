4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

अस्पताल में दो नवजात बच्चे बदले, डीएनए जांच से होगी पहचान

- एक लड़क व एक लड़की का हुआ था जन्म, परिजन को सौंपने के दौरान अदला-बदली का आरोप

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Dec 04, 2025

newley born baby changed

नवजात बच्ची व बच्चा।

जोधपुर.

मथुरादास माथुर अस्पताल की जनाना विंग में बुधवार को दो नवजात बच्चों की अदला-बदली से हंगामा हो गया। इससे परिजन में रोष व्याप्त हो गया। नवजात में एक लड़का और एक लड़की है। दोनों के परिजन ने नवजात के संबंध में अपने-अपने दावे किए। अब डीएनए जांच से दोनों के माता-पिता की पुष्टि होगी। इसके लिए दोनों नवजात के साथ परिजन के खून के नमूने लेकर शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने एफएसएल भिजवाए हैं।

दरअसल, जनाना विंग के एक ही वार्ड में आस-पास के बेड पर भर्ती दो महिलाओं के बुधवार को सिजेरियन के जरिए प्रसव हुआ। एक के लड़का और दूसरे के लड़की हुई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा की यूनिट में हुए इन प्रसव के बाद अस्पताल स्टाफ की गलती से नवजात बालक को बाहर ले जाकर दूसरे परिवार को दिखाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में नवजात के बदले जाने का अहसास हुआ। इसके बाद अस्पताल स्टाफ में गलती सुधारते हुए नवजात बालक और बालिका को दोनों मां के पास छोड़ दिया, लेकिन परिवार के लोग इससे उखड़ गए। वे नवजात बच्चों की अदला-बदली किए जाने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। साथ ही स्टाफ की गलती पर रोष भी जताया।

जांच कमेटी गठित

इस मामले में किसकी गलती रही यह जांचने के लिए अस्पताल स्तर पर हमने कमेटी बनाई है। डीएनए जांच के जरिए ही पूरे मामले का समाधान हो पाएगा।

- डॉ. विकास राजपुरोहित, अधीक्षक, एमडीएम अस्पताल

डीएनए जांच

नवजात बच्ची व बच्चे के अदला बदली किए जाने का मामला सामने आया। दोनों नवजात व इनके माता-पिता के ब्लड सैम्पल लिए हैं। जिनकी डीएनए जांच कराई जाएगी। उसी से बच्चे किसके हैं इसकी पुष्टि हो पाएगी। एफआइआर दर्ज नहीं हुई है।

- जुल्फिकार अली, थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन शास्त्रीनगर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 12:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / अस्पताल में दो नवजात बच्चे बदले, डीएनए जांच से होगी पहचान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Constable Recruitment : राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

Constable Recruitment
जोधपुर

पिता व दो बेटों ने साथियों संग मिलकर पड़ोस में की थी 25 लाख की चोरी

father and sons theft gold
जोधपुर

Train News: रेलवे लेगा ट्रैफिक ब्लॉक, इतनी ट्रेनें प्रभावित, सफर करने से पहले पढ़ लें यह खबर

Train News, Indian Railways News, Jodhpur-Sabarmati Express, Jodhpur-Sabarmati Express cancelled, Bandra Terminus-Bhagat Ki Kothi Superfast Train, Jodhpur News
जोधपुर

जोधपुर में अनोखी शादी: सभी बारातियों को दी गई ‘गीता और तलवार’, लोग कर रहे जमकर तारीफ

Jodhpur Unique wedding
जोधपुर

Railway Alert : मरुधर एक्सप्रेस 11 दिन और परिवर्तित समय से चलेगी, रानीखेत एक्सप्रेस पर आया नया अपडेट

Railway Alert Marudhar Express 11 more days changed timings Ranikhet Express new update
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.