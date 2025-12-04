अस्पताल में दो नवजात बच्चे बदले, डीएनए जांच से होगी पहचान

दरअसल, जनाना विंग के एक ही वार्ड में आस-पास के बेड पर भर्ती दो महिलाओं के बुधवार को सिजेरियन के जरिए प्रसव हुआ। एक के लड़का और दूसरे के लड़की हुई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा की यूनिट में हुए इन प्रसव के बाद अस्पताल स्टाफ की गलती से नवजात बालक को बाहर ले जाकर दूसरे परिवार को दिखाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में नवजात के बदले जाने का अहसास हुआ। इसके बाद अस्पताल स्टाफ में गलती सुधारते हुए नवजात बालक और बालिका को दोनों मां के पास छोड़ दिया, लेकिन परिवार के लोग इससे उखड़ गए। वे नवजात बच्चों की अदला-बदली किए जाने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। साथ ही स्टाफ की गलती पर रोष भी जताया।