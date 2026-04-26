Weather report 26 April: गर्मी अब चरम पर, बाड़मेर का पारा 46.4 को छुआ, अब 50 किमी. प्रति घंटे से चलेंगी आंधियां

Heatwave Alert: जयपुर। राजस्थान में फिलहाल तेज गर्मी का दौर जारी है और तापमान में खास बदलाव के संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 1–2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हीटवेव या गर्म रातें (वार्म नाइट) दर्ज हो सकती हैं। इस दौरान उत्तर-पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडल में सक्रिय है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी भारत में सबट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी जारी है, जो मौसम प्रणाली को प्रभावित कर रहा है।
हालांकि, 28 से 30 अप्रैल के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में मेघगर्जन, बिजली चमकने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या बारिश भी हो सकती है।
|क्रम संख्या
|शहर/स्टेशन
|अधिकतम तापमान (°C)
|1
|पिलानी
|44.4
|2
|कोटा
|45.2
|3
|चित्तौड़गढ़
|45.2
|4
|बाड़मेर
|46.4
|5
|जैसलमेर
|46.0
|6
|जोधपुर शहर
|44.7
|7
|बीकानेर
|44.6
|8
|चूरू
|44.2
|9
|फलोदी
|44.8
जयपुर। राजस्थान में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 26 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा जैसलमेर (46.0), कोटा और चित्तौड़गढ़ (45.2), फलोदी (44.8), जोधपुर (44.7), बीकानेर (44.6), पिलानी (44.4) और चूरू (44.2) में भी भीषण गर्मी रही। लगातार बढ़ते तापमान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग