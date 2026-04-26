Weather report 26 April: गर्मी अब चरम पर, बाड़मेर का पारा 46.4 को छुआ, अब 50 किमी. प्रति घंटे से चलेंगी आंधियां

जयपुर। राजस्थान में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 26 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा जैसलमेर (46.0), कोटा और चित्तौड़गढ़ (45.2), फलोदी (44.8), जोधपुर (44.7), बीकानेर (44.6), पिलानी (44.4) और चूरू (44.2) में भी भीषण गर्मी रही। लगातार बढ़ते तापमान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।