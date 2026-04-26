Rajasthan : 27 अप्रेल से 15 दिन के लिए चलेगा ग्राम रथ अभियान, 13 विभागों की योजनाओ की मिलेगी जानकारी

प्रतिदिन विश्राम स्थल पर संध्या चौपाल अभियान का मुख्य आर्कषण रहेगा। रथों के साथ चलने वाले कला जत्था के स्थानीय कलाकारों द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं सहित जयपुर में होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 सहित का व्यापक प्रचार-प्रसार कर कृषकों, पशुपालकों व निवेशकों को इसमे सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एलईडी मोबाइल वैन आधारित जन-जागरूकता अभियान में जनप्रतिनिधियों सहित आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।