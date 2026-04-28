मुंडका में ‘जहरीले’ पानी का कहर: MLA बोले- पानी से आती है ऐसी बदबू कि होने लगती है उल्टी; 50 साल पुरानी पाइपलाइनों ने बढ़ाई मुसीबत

मुंडका की यह समस्या दिल्ली के जर्जर बुनियादी ढांचे की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में पानी और सीवर की पाइपलाइनें 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। बावजूद इसके, इन लाइनों को बदलने के लिए प्रशासन की ओर से अब तक कोई तय समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वहीं एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि 2021 से 2025 के बीच दिल्ली जल बोर्ड को दूषित पानी की 43 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं।