जामिया में RSS का ‘युवा कुंभ’ और बाहर भारी फोर्स; आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि छावनी में बदल गया पूरा कैंपस?

Jamia Millia Islamia Controversy: देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इन दिनों माहौल काफी तनाव से भरा बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 साल पूरे होने के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में 'युवा कुंभ' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय प्रशासन की दी गई मंजूरी ने विवाद को जन्म दे दिया है। छात्रों के कड़े विरोध और संभावित टकराव की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कैंपस के प्रवेश द्वारों और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह घेर लिया है। सुरक्षा को देखते हुए मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है।