‘भाजपा सरकार में बिहारी होना हुआ सबसे बड़ा अपराध,’ दिल्ली में पांडव की हत्या पर भड़के तेजस्वी यादव

Delhi shooting case: दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक दर्दनाक घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। देर रात एक जन्मदिन पार्टी से लौट रहे दो युवकों पर कथित तौर पर पुलिस के हेड कांस्टेबल ने गोली चला दी। इस घटना में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। इस मामले को लेकर बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी सरकार पर गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि सिर्फ बिहारी होने की वजह से गोली मारी गई है।