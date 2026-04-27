2 बर्थ-डे पार्टी और 4 हत्या: चेहरे पर केक लगाया तो 3 को भून डाला, दिल्ली में पुलिसवाले ने युवक को मारी गोली

दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में पांडव कुमार (21) अपने दोस्त रूपेश के 2 साल के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया था। रात करीब 2:30 बजे जब वह अपने दोस्त कृष्ण के साथ बाइक पर डिलीवरी के लिए निकल रहा था, तभी दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल नीरज बल्हारा (जो ऑन-ड्यूटी नहीं था) ने उन्हें रोक लिया। रूपेश ने पुलिस को बताया कि जैसे ही उन्होंने कहा कि वे बिहार से हैं, नीरज भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा। बहस इतनी बढ़ी कि नीरज ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। गोली पांडव के सीने को चीरती हुई पीछे बैठे कृष्ण के पेट में जा लगी। पांडव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है।