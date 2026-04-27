पश्चिम बंगाल में दो नावों पर सवार कांग्रेस

कांग्रेस का मुख्य फोकस मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हुगली, रायगंज, उत्तर दिनाजपुर बीरभूम जैसे इलाकों तक सीमित रहा। इन इलाकों में कांग्रेस का सामाजिक और राजनीतिक आधार अब भी बचा हुआ है। कुछ सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को पिछले चुनाव अच्छे वोट भी मिले थे। कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक, खासकर अल्पसंख्यक और ग्रामीण मतदाताओं को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुभांकर सरकार की सीट श्रीरामपुर और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के गृह जिले मुर्शिदाबाद जाकर प्रचार किया। राहुल ने यहां सभाएं सिर्फ और सिर्फ पार्टी ने अपनी लीडरशिप बचाने के लिए की। गौरतलब है कि राहुल ने यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बार नाम लेकर हमला किया, लेकिन उनके भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का कई बार निशाना साध अपना राजनीतिक संदेश दे दिया।