विक्रमजीत साहनी ने बताया, BJP में शामिल होने से पहले आखिरी बार केजरीवाल से क्या बात हुई?

जाने वाले सांसदों पर AAP नेताओं ने जमकर निशाना साधा। उन्हें गद्दार कहा गया और पंजाब की जनता से विश्वासघात का आरोप लगाया गया। लेकिन चड्ढा ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि वे गलत पार्टी में सही इंसान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि वे केजरीवाल के अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।

साहनी ने AAP के धोखे वाले आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि किसी ने भी पंजाब या पंजाब की जनता के साथ धोखा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को मजबूत केंद्रीय समर्थन की जरूरत है और जरूरत पड़ी तो वे इस्तीफा देने को भी तैयार हैं।