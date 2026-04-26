पश्चिम बंगाल में BJP पर बरसे अरविंद केजरीवाल, कहा- ‘यह साधारण चुनाव नहीं, लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है’

उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, '75 वर्षों में इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर मोदी और अमित शाह का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पीएम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी दृढ़ता से बोलने में असमर्थ हैं। वे (भाजपा) केवल गंदी राजनीति कर रहे हैं। यह पूरा चुनाव SIR के इर्द-गिर्द लड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अगर आप मतदाता नहीं हैं, तो इससे आपकी नागरिकता पर सवाल उठते हैं। मैं प्रभावित लोगों से ममता दीदी के साथ खड़े होने और उनके लिए घर-घर जाकर प्रचार करने का आग्रह करता हूं।'