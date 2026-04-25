West Bengal Polls: ‘मेरे खिलाफ 36 केस, मैं PM मोदी से नहीं डरता’, पश्चिम बंगाल चुनावी रैली में बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शासन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि यहां की मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योग को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा, 'नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी लागू करके नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे व्यापारियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को तबाह कर दिया है। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुट्ठी भर अरबपतियों के लिए काम करते हैं, जिससे मोदी, भाजपा और उनके संगठनों को फायदा होता है। इसी तरह ममता जी ने पश्चिम बंगाल के उद्योगों को बर्बाद कर दिया है। आज यहां हर जगह बेरोजगारी व्याप्त है, और बंगाल में नौकरियां सिर्फ TMC के रिश्तेदारों को ही मिलती हैं। ममता जी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही हैं; वह सिर्फ टीएमसी के लोगों के लिए काम कर रही हैं।'