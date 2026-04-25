West Bengal Polls: ‘मेरे खिलाफ 36 केस, मैं PM मोदी से नहीं डरता’, पश्चिम बंगाल चुनावी रैली में बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी और पीएम मोदी (Photo- IANS)
West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा उन्हें 'चौबीसों घंटे निशाना बना रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले दक्षिण 24 परगना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी आवाज को दबाने के प्रयासों के बावजूद, वह प्रधानमंत्री से 'डरते' नहीं हैं।
उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी और भाजपा चौबीसों घंटे मुझे निशाना बनाते हैं। मेरे खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं; मेरा सरकारी घर छीन लिया गया है। मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और मुझसे लगातार 55 घंटे पूछताछ की गई। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता।'
इससे पहले, गांधी ने हुगली में एक चुनावी रैली में अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को संभालने के तरीके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया था और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'कंट्रोल' किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया, जिसमें उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र, लघु एवं मध्यम उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा को बेच दिया। इसके साथ ही उन्होंने हमारे सभी आंकड़े भी अमेरिका को सौंप दिए। देश का कोई भी प्रधानमंत्री बिना दबाव के ऐसा नहीं कर सकता।'
राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के शासन को लेकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि यहां की मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योग को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा, 'नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी लागू करके नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे व्यापारियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को तबाह कर दिया है। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुट्ठी भर अरबपतियों के लिए काम करते हैं, जिससे मोदी, भाजपा और उनके संगठनों को फायदा होता है। इसी तरह ममता जी ने पश्चिम बंगाल के उद्योगों को बर्बाद कर दिया है। आज यहां हर जगह बेरोजगारी व्याप्त है, और बंगाल में नौकरियां सिर्फ TMC के रिश्तेदारों को ही मिलती हैं। ममता जी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही हैं; वह सिर्फ टीएमसी के लोगों के लिए काम कर रही हैं।'
उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं, लेकिन TMC भी भ्रष्टाचार में कम नहीं है। शारदा चिट फंड घोटाला- 1,900 करोड़ रुपए की चोरी, रोज वैली चिट फंड घोटाला- 6,600 करोड़ रुपए की चोरी। टीएमसी के लोग कोयले की तस्करी, अवैध खनन और गुंडा कर में लिप्त हैं। ममता जी ने 2021 में पश्चिम बंगाल से वादा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यहां 84 लाख युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है।'
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