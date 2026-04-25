‘मैं शर्मिंदा हूं कि मैं उस परिवार का हिस्सा रही’: भावुक कविता ने KCR और BRS को बताया ‘तेलंगाना का गद्दार’

कविता ने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने भाजपा पर तेलंगाना विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी राज्य गठन के खिलाफ रही। उन्होंने कहा, 'भाजपा के सांसद तेलंगाना के मुद्दों पर चुप हैं। महिला आरक्षण, ओबीसी बिल और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर धोखा हुआ है। बीआरएस और अपने पिता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पर निशाना साधते हुए कविता ने कहा, केसीआर अब पहले जैसे नहीं रहे। सत्ता ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। पहले वे जनता के लिए लड़ते थे, अब वेलुगुमाटला में गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं तो वे गायब हैं। कालेश्वरम भ्रष्टाचार पर उन्होंने मुझे निकाला, लेकिन असली दोषियों के साथ मजे ले रहे हैं। उन्होंने अपने भाई केटीआर पर भी तंज कसा।