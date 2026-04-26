झारखंड के 100 मजदूरों पर अत्याचार, वेतन नहीं, खाना नहीं काम छोड़ने पर मारपीट की, FIR दर्ज

Abuse of workers: तमिलनाडु के नमक्कल जिले की एक कपड़ा फैक्ट्री से झारखंड (Jharkhand) के पश्चिम सिंहभूम जिले के करीब 100 आदिवासी मजदूरों (Tribal Laborers) के घर लौटने की खबर ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूरों का आरोप है कि वहां न सिर्फ उनका शोषण हुआ, बल्कि विरोध करने पर मारपीट और धमकियां भी दी गईं। चक्रधरपुर इलाके के रहने वाले अनिल सामद ने बताया कि पिछले कुछ सालों कई युवा मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन हालात धीरे-धीरे खराब होने लगे। उन्होंने आगे बताया की फैक्ट्री में खाना-पीना, नियम और स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं था। जब हमने शिकायत की और फैक्ट्री छोड़ने की बात कही तो हमारे साथ मारपीट की गई और बाहर जाने से रोका गया।