भारत दौरे से पहले कनाडा का बड़ा फैसला, क्या खत्म होगी तहव्वुर हुसैन राणा की नागरिकता? कोर्ट में पहुंचा मामला

कनाडा सरकार का यह कदम सीधे तौर पर आतंकवाद के आरोपों पर आधारित नहीं है। आव्रजन विभाग (Immigration Authority) ने नोटिस में कहा है कि राणा ने नागरिकता लेते समय गलत जानकारी दी थी। राणा ने दावा किया था कि वह आवेदन से पहले चार साल तक ओटावा और टोरंटो में रहा और इस दौरान केवल छह दिन के लिए देश से बाहर गया। लेकिन जांच में सामने आया कि वह ज्यादातर समय अमेरिका के शिकागो में था, जहां उसने कई कारोबार और संपत्तियां चला रखी थीं। सरकार का कहना है कि यह 'गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा' था। जिसके चलते उसे गलत तरीके से नागरिकता मिल गई।