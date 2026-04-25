‘उसने 1 करोड़ रुपये कमाए’, थप्पड़ कांड में फिर नया ट्विस्ट, श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

थप्पड़ मारने की यह घटना आईपीएल 2008 यानि पहले ही सीजन का पहला बड़ा विवाद थी। इस विवाद के बाद हरभजन पर पूरे सीजन के लिए बैन लगा दिया गया था। जब यह घटना हुई तो कैमरों में श्रीसंत मैदान पर रोते हुए कैद हो गए थे। पिछले साल ही पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने श्रीसंत और हरभजन के बीच हुई कहासुनी का पहले कभी न देखा गया, हाई-डेफिनिशन फुटेज जारी किया था। इससे पहले हरभजन ने अपनी गलती मान ली थी और कहा था कि श्रीसंत को थप्पड़ मारना गलत था। हालांकि, तेज गेंदबाज ने अब कहा है कि हाल के विज्ञापन को देखते हुए, इस माफी का कोई मतलब नहीं रह गया है।