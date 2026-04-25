25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘उसने 1 करोड़ रुपये कमाए’, थप्पड़ कांड में फिर नया ट्विस्ट, श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

New Twist in Slapgate: आईपीएल के सबसे बड़े विवादों में से एक थप्‍पड़ कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। श्रीसंत ने हरभजन पर एक करोड़ रुपये कमाने के आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने उन्‍हें इंस्‍टाग्राम पर ब्‍लॉक कर दिया है। मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन कभी भूलूंगा नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Apr 25, 2026

New Twist in Slapgate

S Sreesanth and Harbhajan Singh (Photo- IANS)

New Twist in Slapgate: IPL 2026 के बीच आईपीएल के पहले सीजन सबसे बड़ा विवाद थप्‍पड़ कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) बनाम मुंबई इंडियंस खेले गए मैच के बाद एस श्रीसंत को हरभजन सिंह ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद श्रीसंत मैदान पर रोते हुए नजर आए थे। हालांकि बाद में भज्‍जी ने माफी मांगी और दोनों ने जल्द ही आपसी मनमुटाव भुला दिया। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था कि भज्‍जी ने ऐसी हरकत कर डाली, जो श्रीसंत को कतई पसंद नहीं आई। उन्‍होंने हरभजन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले में फिर से नया ट्विस्ट ला दिया है।

श्रीसंत का भज्‍जी पर तीखा हमला

श्रीसंत ने भज्‍जी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हरभजन ने इस बदनाम घटना से फायदा उठाया है। मलयालम समाचार आउटलेट ‘मातृभूमि’ से बातचीत में श्रीसंत ने कहा कि मैंने किसी भी इंटरव्यू में भज्जी के बारे में कभी बात नहीं की है। यह पहली बार है, जब मुझे बोलना पड़ रहा है। उन्‍होंने कहा कि हाल तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने एक बार फिर इस पर एक विज्ञापन बना दिया। उसने इससे लगभग 1 करोड़ रुपये कमाए।

फिर उसने मुझे फोन किया और मुझसे इस पर एक स्टोरी डालने के लिए कहा। मैंने उससे कहा कि मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन कभी भूलूंगा नहीं। श्रीसंत ने कहा कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप भूल जाएंगे, तो वे फिर से वही काम करेंगे। वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं है।”

‘मैं उसे भाई कहता था’

भारतीय पूर्व पेसर ने आगे कहा कि उन्‍होंने भज्‍जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और इंस्‍टाग्राम पर ब्लॉक भी कर दिया है। अब उस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे भाई कहता था। लेकिन, पिछले 1 या 2 महीनों में उसने वह विज्ञापन किया। मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया है कि माफ कर दो, लेकिन भूलो मत। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, न ही मुझे उसकी जरूरत है। भगवान उसे और उसके परिवार को खुश रखे।

'लोग सोचेंगे कि वह कितना अच्‍छा इंसान है'

श्रीसंत ने आगे कहा कि कई इंटरव्यू में, यहां तक कि अश्विन के साथ भी, उसने मेरी बेटी के बारे में बात की। लोग सोचेंगे, अरे, वह कितना अच्छा इंसान है। हो सकता है वह अच्छा इंसान हो। लेकिन मेरे लिए, भारत के लिए खेलने के समय से लेकर अब तक, मेरी राय में, यह सब एक दिखावा है। यह दिखावा श्रीसंत को मंज़ूर नहीं है।

थप्पड़ कांड आईपीएल का पहला बड़ा विवाद

थप्पड़ मारने की यह घटना आईपीएल 2008 यानि पहले ही सीजन का पहला बड़ा विवाद थी। इस विवाद के बाद हरभजन पर पूरे सीजन के लिए बैन लगा दिया गया था। जब यह घटना हुई तो कैमरों में श्रीसंत मैदान पर रोते हुए कैद हो गए थे। पिछले साल ही पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने श्रीसंत और हरभजन के बीच हुई कहासुनी का पहले कभी न देखा गया, हाई-डेफिनिशन फुटेज जारी किया था। इससे पहले हरभजन ने अपनी गलती मान ली थी और कहा था कि श्रीसंत को थप्पड़ मारना गलत था। हालांकि, तेज गेंदबाज ने अब कहा है कि हाल के विज्ञापन को देखते हुए, इस माफी का कोई मतलब नहीं रह गया है।

ये भी पढ़ें

साफ मैसेज था जाओ और मारो… गुजरात टाइटंस को रौंदने के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान
क्रिकेट
Virat Kohli

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

25 Apr 2026 11:43 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘उसने 1 करोड़ रुपये कमाए’, थप्पड़ कांड में फिर नया ट्विस्ट, श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

DC vs PBKS: केएल राहुल के पास इतिहास रचने का मौका, मात्र 13 रन बनाते ही तोड़ देंगे एमएस धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

IPL 2026
क्रिकेट

PCB के बुरे बर्ताव से दुखी एक और क्रिकेटर ने छोड़ दिया पाकिस्तान, अब इस देश में मचा रहा धमाल

Zafar Gohar leaves Pakistan
क्रिकेट

RCB की जीत से इन टीमों को हुआ नुकसान, MI, LSG, GT और KKR के लिए प्लेऑफ की रेस हुई मुश्किल

RCB vs GT
क्रिकेट

Shocking! न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर डग ब्रेसवेल पर मैच के दौरान कोकीन के इस्तेमाल के लिए लगा दो साल का बैन

Doug Bracewell banned for cocaine use
क्रिकेट

गोलियों से बचते-बचाते बड़े हुए अकील होसेन, रोजाना गिरती थीं 5-6 लाशें, सुनील नरेन की मदद से ऐसे तय किया IPL तक का सफर

Akeal Hosein
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.