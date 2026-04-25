साफ मैसेज था जाओ और मारो… गुजरात टाइटंस को रौंदने के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान

कोहली ने कहा कि हमें शुरू में विकेट का अंदाजा लगाना था, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक है और दूसरी बात यह कि बेंगलुरु में 200 रन चेज करते हुए हमें बस एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। इसलिए मेरे और बेथेल के बीच यही बात हुई थी कि पहले कुछ ओवरों में यह समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और फिर वहां से गेम को आगे बढ़ाएं। देव ने इस सीजन में दो बार ऐसा किया है, जब वह आए हैं और पहली ही गेंद से जबरदस्त बैटिंग की है।