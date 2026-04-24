IPL 2026: RCB ने गुजरात टाइटंस को हराया, ऐसा मैच जिसने बदल दी प्वाइंट्स टेबल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराया (Image: IANS)
RCB vs GT: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच शुक्रवार को IPL 2026 सीजन का 34वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने शानदारी पारी खेली।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। विराट ने 44 गेंदों पर 4 छक्के और 8 चौके लगाए। विराट के साथ देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 6 छक्के और 2 चौके लगाए। इस जीत के साथ ही RCB की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब RCB के 10 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही RCB ने राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ दिया है।
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