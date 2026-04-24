IPL 2026: RCB ने गुजरात टाइटंस को हराया, ऐसा मैच जिसने बदल दी प्वाइंट्स टेबल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। विराट ने 44 गेंदों पर 4 छक्के और 8 चौके लगाए। विराट के साथ देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 6 छक्के और 2 चौके लगाए। इस जीत के साथ ही RCB की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब RCB के 10 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही RCB ने राजस्थान रॉयल्स को पछाड़ दिया है।