IND vs AFG: विराट कोहली की चोट को लेकर मोर्ने मोर्कल ने दिया बयान, कहा – युवा खिलाड़ियों के पास क्षमता साबित करने का बड़ा अवसर

भारतीय टीम के नए तेज गेंदबाजों की चर्चा करते हुए मोर्कल ने कहा कि युवा गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। उन्हें देखकर खुशी होती है कि भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजी का भविष्य मजबूत हाथों में है। भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे पर बारिश का संकट है। इस पर मोर्केल ने कहा, "हाल के दिनों में यहां बारिश हुई है और मैच के दिन भी बारिश का अनुमान हैं। हालांकि मौसम किसी के नियंत्रण में नहीं होता। ऐसे में टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम पिछले अनुभवों से सीख लेकर मैदान में उतरेगी और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।"