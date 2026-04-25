RR vs SRH: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पैट कमिंस की वापसी पक्की, क्या फिर भी ईशान किशन करेंगे कप्तानी?

कमिंस आईपीएल 2026 के आगाज से पहले भारत आए थे, लेकिन उन्होंने इंजरी की वजह से मैच में हिस्सा नहीं लिया था। 32 वर्षीय कमिंस 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर एसआरएच की रोमांचक जीत के ठीक बाद अपनी पीठ के स्कैन के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर हुई एशेज सीरीज के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। वह हाल ही में खत्म हुए आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भी नहीं खेले थे, जहां ऑस्ट्रेलिया पहली बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था।