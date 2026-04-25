RCB से हार के बाद हताश हुए GT के कप्तान शुभमन गिल, बताया कहां हाथ से निकल गया मैच

RCB vs GT: आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दियाया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जीटी ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए तीन विकेट के नुकसान पर 205 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगे, लेकिन आरसीबी ने इस लक्ष्‍य को भी पांच विकेट के नुकसान पर सात गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस हार के बाद शुभमन काफी हताश नजर आए।