कौन हैं गौतम खट्टर? जिसे गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

Who Is Youtuber Gautam Khattar Got Arrested: सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में सक्रिय रहने वाले गौरव खट्टर इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इस घटना ने न केवल सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, बल्कि धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी बहस छेड़ दी है।