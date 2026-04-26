यूट्यूबर गौतम खट्टर की बढ़ीं मुश्किलें, रिमांड पर ले गई गोवा पुलिस, जानें पूरा मामला?

इसके अलावा कई सनातनी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए विरोध किया है। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा- यह दुख की बात है कि गौतम खट्टर और उनके छोटे भाई, माधव खट्टर को गोवा पुलिस ने हेटस्पीच केस में गिरफ्तार किया है, जो बहुत तेजी और गुस्से से काम कर रही है। कई हिंदू मानते हैं कि वे क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वही कहा है जो उन्हें सच लगता है। इनक्विजिशन गोवा के इतिहास का एक काला चैप्टर है, जिस पर आज भी चर्चा होनी चाहिए। सभी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। हम इस तरह की मनमानी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते।