जब नाइट क्लब धधक रहा था, उस समय लूथरा ब्रदर्स क्या कर रहे थे? गोवा पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

वहीं पुलिस ने भागने में सहायता के आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने बताया कि हादसे का पता लगने से पहले ही वे भाग गए थे। पुलिस ने कहा, "'भागने में सहायता' का आरोप पूरी तरह से झूठा है। गोवा पुलिस और सभी सहायक एजेंसियां ​​रात भर सुबह 6:00 बजे तक घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही थीं, आग बुझा रही थीं और पीड़ितों को निकाल रही थीं। आरोपी सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से रवाना हो गए, यानी घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत भाग गए।”