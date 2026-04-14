‘4 मई के बाद बीजेपी शासित राज्यों में ही काम पर जाते हो’, वोटिंग से पहले सुवेंदु अधिकारी ने मुस्लिम मजदूरों को दी चेतावनी

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। नंदीग्राम, जो पहले भी राजनीतिक टकराव का केंद्र रहा है, एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने प्रवासी मुस्लिम मजदूरों को लेकर चेतावनी दी है। नंदीग्राम में एक सभा के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां के हजारों लोग गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में काम करते हैं, जहां BJP की सरकार है। उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा कि वे “गलती नहीं कर सकते” और चुनाव के बाद उन्हें उन्हीं राज्यों में लौटकर काम करना होगा।