15 मिनट चली नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश; 3 बजे इस्तीफा देंगे सीएम

बैठक से बाहर निकलने के बाद मंत्रियों ने अंदर के माहौल को बेहद भावुक बताया। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों से लेकर गठबंधन के नेताओं तक सभी का आभार जताया। बैठक से बाहर आने के बाद कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, 'आज का पल बहुत भावुक था। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताया। पिछले 20 सालों में उन्होंने बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, वह कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय ले लिया है और अब अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं।'