नीतीश के इस्तीफे से पहले बिहार के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे कई IAS-IPS

नीतीश कुमार आज दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद आज विधायक दल की बैठक में नेता के नाम का चयन होगा और कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सत्ता हस्तांतरण से ठीक पहले इन प्रभावशाली अधिकारियों का दिल्ली जाना, इस बात का संकेत देता है कि नई सरकार अपने कार्यकाल की शुरुआत एक नई कोर टीम के साथ करना चाहती है। प्रशासनिक जानकारों का मानना ​​है कि अधिकारियों के तबादलों की एक दूसरी सूची भी जल्द ही जारी हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय और गृह विभाग के कई अन्य प्रमुख अधिकारियों का फेरबदल शामिल हो सकता है।