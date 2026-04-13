निशांत कुमार होंगे बिहार के नए CM? मंत्री जमा खान बोले- हम लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन फैसला नेता को करना है

Bihar Politics:बिहार को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन वो कौन होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है। फिर भी नई सरकार का स्वरूप लगभग फाइनल हो चुका है। सोमवार को पहले सीएम आवास और उसके बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। इन लगातार बैठकों के बाद बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कई खुलासे किए। जमा खान ने स्पष्ट किया कि नई सरकार के गठन से जुड़ी लगभग सभी प्रक्रिया हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कल-परसों में सबकुछ सम्पन्न हो जाएगा।