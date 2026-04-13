‘जो CM तय करेंगे, मंत्री वही करेंगे’, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक से पहले बोले दिलीप जायसवाल

भाजपा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जिनकी मौजूदगी में ही विधायक दल का अंतिम फैसला लिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान दो दिल के लिए बिहार आ रहे हैं, वो 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे। उनके आगमन पर टिप्पणी करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि शिवराज जी एक वरिष्ठ नेता हैं और विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया उनके मार्गदर्शन में पूरी की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी नियुक्ति के संबंध में कहा है कि वे एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।