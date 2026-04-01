चुनौती का सामना नहीं कर पाए नीतीश! पुराने साथी ने दिखाया आईना, बताया क्यों किया BJP के आगे समर्पण

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है और वे जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद एक नए मुख्यमंत्री का चयन होगा और एक नई सरकार बनेगी। नए सीएम के BJP कोटे से होने की संभावना है। इसी बीच वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके नेतृत्व व राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक लंबे लेख में तिवारी ने दावा किया कि नीतीश कुमार कभी भी ऐसे नेता नहीं रहे जो डटकर खड़े हो सकें और किसी चुनौती का सीधे सामना कर सकें, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में 'रीढ़' (मजबूती) की कमी है।