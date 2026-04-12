कौन बनेगा बिहार का नया सीएम? सम्राट चौधरी सबसे आगे, लेकिन रेस में ये नाम भी शामिल; क्या BJP करेगी सरप्राइज?

बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और भाजपा इस बार मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। फिलहाल, राजनीतिक हलकों में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि, कई अन्य दावेदार भी इस दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। लेकिन BJP की राजनीति को देखते हुए किसी 'चौंकाने वाले' उम्मीदवार के उभरने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।