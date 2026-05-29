गयाजी में वंदे भारत-दुरंतो समेत कई ट्रेनें फंसी, सीवान में रूट डायवर्ट; बिहार में आंधी-बारिश से रेल सेवा बेपटरी

Bihar Train Delay:बिहार का शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। कई जिलों में मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कने, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने से बिजली गुल तक गल हो गई। इतना ही नहीं कुछ जगहों पर रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। गयाजी के पहाड़ी और ऊंचाई वाले घाट सेक्शन में नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर घंटों तक फंसी रहीं। दूसरी तरफ सीवान रेलवे सेक्शन पर गौरी बाजार के पास पटरियों पर पेड़ गिरने से ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) का तार टूट गया, जिसके चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट बदलने पड़े।