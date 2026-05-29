29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

गयाजी में वंदे भारत-दुरंतो समेत कई ट्रेनें फंसी, सीवान में रूट डायवर्ट; बिहार में आंधी-बारिश से रेल सेवा बेपटरी

Bihar Train Delay: शुक्रवार को बिहार में आंधी-बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में रेल सेवाएं पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गईं। गयाजी में नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें घंटों तक फंसी रहीं। वहीं, सीवान रेलवे सेक्शन पर पटरियों पर एक पेड़ गिरने से ओवरहेड इक्विपमेंट तार टूट गया, जिसके चलते कई अहम ट्रेनों के रूट बदलने पड़े।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 29, 2026

bihar train delay

सांकेतिक तस्वीर

Bihar Train Delay:बिहार का शुक्रवार को मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। कई जिलों में मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कने, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने से बिजली गुल तक गल हो गई। इतना ही नहीं कुछ जगहों पर रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। गयाजी के पहाड़ी और ऊंचाई वाले घाट सेक्शन में नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर घंटों तक फंसी रहीं। दूसरी तरफ सीवान रेलवे सेक्शन पर गौरी बाजार के पास पटरियों पर पेड़ गिरने से ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) का तार टूट गया, जिसके चलते कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट बदलने पड़े।

बारिश की वजह से पटरियों पर फिसलन

शुक्रवार सुबह से ही गया जिले के आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। इस खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर धनबाद रेलवे डिवीजन के गुरपा-गजहंडी घाट सेक्शन में देखने को मिला। जहां बारिश के दौरान, पटरियां इतनी ज्यादा फिसलन वाली हो गईं कि ट्रेनों को ऊपर की ओर खींचते समय इंजनों के पहियों को पकड़ बनाने में काफ़ी मुश्किल हुई, जिससे ट्रेनें आगे नहीं बढ़ पाईं।

दुरंतो का इंजन हुआ फेल

शुक्रवार सुबह करीब 8:20 बजे, गुरपा और दिलवा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित बसकटवा रेलवे हाल्ट के पास डाउन लाइन पर नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का इंजन अचानक खराब हो गया और घाट सेक्शन की चढ़ाई पर ही रुक गया। एक बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए, ट्रेन को तुरंत उसी जगह रोक दिया गया। इसके बाद, ट्रेन की मदद करने और उसे आगे की यात्रा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए गजहंडी स्टेशन से एक रिलीफ लोकोमोटिव बुलाया गया।

अलग-अलग स्टेशन पर फंसी ट्रेनें

ट्रैक के फिसलन भरे हालात के कारण, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। VIP और प्रीमियम ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर बेबस होकर फंसी रहीं। गुरपा स्टेशन पर अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस, पहाड़पुर स्टेशन पर पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस और टंकुप्पा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस घंटों तक फंसी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ट्रैक पर पेड़ गिरने से टूटी बिजली की लाइन

सीवान जिले में भी शुक्रवार सुबह भारी बारिश के साथ तूफान ने रेलवे परिचालन को बाधित कर दिया। गोरखपुर-सीवान सेक्शन पर गौरी बाजार के पास एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। जिसकी वजह से ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) यानी ट्रेनों को बिजली सप्लाई करने वाली तारें टूट गईं। तार टूटने की वजह से इस रूट पर रेल परिचालन पूरी तरह से रुक गया।

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

ट्रैक पर रुकावट और बिजली गुल होने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके निर्धारित रास्तों से हटाकर वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर दिया गया। जिन ट्रेनों को डायवर्ट किया गया उनमें अमरापाली एक्सप्रेस (15708), लोहित एक्सप्रेस (15652), नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल (02570), और नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल (02564) शामिल हैं। इन चारों महत्वपूर्ण ट्रेनों को डायवर्ट करके कप्तानगंज-थावे रूट से होते हुए सीवान की ओर चलाया गया।

कई ट्रेनें लेट

इस बड़ी दुर्घटना और OHE तारों के टूटने के कारण कई ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा। जिसकी वजह मौर्य एक्सप्रेस (15028) अपने निर्धारित समय से लगभग साढ़े तीन घंटे देरी से चली। गोरखपुर-छपरा पैसेंजर ट्रेन लगभग डेढ़ घंटे देरी से चली। इसके अलावा, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (15034) और वैशाली एक्सप्रेस (15566) भी लगभग एक घंटे की देरी से रवाना हुईं।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी की सफलता में भी JDU ने ढूंढ लिया मौका, कहा- यह नीतीश कुमार की सोच का परिणाम
पटना
Vaibhav Sooryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

29 May 2026 01:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / गयाजी में वंदे भारत-दुरंतो समेत कई ट्रेनें फंसी, सीवान में रूट डायवर्ट; बिहार में आंधी-बारिश से रेल सेवा बेपटरी

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी की सफलता में भी JDU ने ढूंढ लिया मौका, कहा- यह नीतीश कुमार की सोच का परिणाम

Vaibhav Sooryavanshi
पटना

'ट्रेन से नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा', पैंट्री स्टाफ की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल; बिल मांगने पर यात्री को दी धमकी

Lichchvi Express Viral Video
पटना

रोहिणी आचार्य को मिल सकता है MLC का टिकट! लालू यादव आज जाएंगे सिंगापुर, रूठी बेटी को मनाएंगे

Rohini Acharya and Lalu Prasad
पटना

भाई को बाइक पर बैठाकर ले गया और मार दीं 3 गोलियां, करोड़ों की जमीन के चक्कर में किया कत्ल

bhagalpur shivam murder case
पटना

बिल्डर के तोहफे ने मचाई ऑनलाइन हलचल, सम्राट चौधरी का पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर वायरल

bihar cm gift portrait viral
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.