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बिल्डर के तोहफे ने मचाई ऑनलाइन हलचल, सम्राट चौधरी का पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर वायरल

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को संजीव श्रीवास्तव नामक एक बिल्डर द्वारा दिया गया एक पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इंस्टाग्राम पर साझा की गई मुलाकात की तस्वीरों में यह पोर्ट्रेट भी शामिल था, जिसे बाद में कथित तौर पर पोस्ट से हटा दिया गया।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

May 28, 2026

bihar cm gift portrait viral

सीएम सम्राट चौधरी को स्कैच भेंट करते संजीव श्रीवास्तव

अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपकी नजर भी संजीव श्रीवास्तव की ओर से बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिए गए तोहफ़े में शामिल एक पोर्ट्रेट पर गई होगी। संजीव श्रीवास्तव पेशे से एक बिल्डर हैं। उनके द्वारा सीएम सम्राट चौधरी को दिए गए इस पोर्ट्रेट पर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ यूज़र्स ने इस कलाकारी पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बॉलीवुड फ़िल्म ‘वेलकम’ के मशहूर किरदार ‘मजनू भाई’ का ज़िक्र किया है।

दरअसल, मंगलवार को संजीव श्रीवास्तव ने सीएम के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इन तस्वीरों में उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री को कई चीज़ें तोहफ़े में देते हुए देखा जा सकता है, जिनमें से एक यह पोर्ट्रेट भी शामिल था।

पोर्ट्रेट सोशल मीडिया में बवाल

हालांकि वह पोस्ट अभी भी मौजूद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पोर्ट्रेट वाली तस्वीर को हटा दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, “बिहार के नए CM सम्राट चौधरी और पल्लव राज कंस्ट्रक्शन के CMD संजीव श्रीवास्तव जी के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाक़ात।” इंडियन यूथ कांग्रेस ने X (पूर्व ट्विटर) पर इस पोर्ट्रेट की एक क्लोज़-अप तस्वीर साझा करते हुए पूछा, “पहचानिए कौन?” यह बिहार के मुख्यमंत्री के इस कैरिकेचर-जैसे स्केच पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी प्रतीत हो रही थी।

एक अन्य X यूज़र ने लिखा, “पेंटिंग: इस व्यक्ति ने बिहार के CM सम्राट चौधरी को जो भी तोहफ़े में दिया है, उसे यकीनन पेंटिंग नहीं कहा जा सकता। बिहार के CM सम्राट चौधरी एक नेक इंसान हैं, इसलिए इस व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ यह अजीबोगरीब कलाकृति उन्हें पेश की और फिर भी वहां से सुरक्षित निकल पाने में कामयाब रहा।”

“मजनू भाई” कमेंट के बाद CM गिफ्ट पर सोशल मीडिया चर्चा

एक यूज़र ने लिखा, “मजनू भाई को गर्व होता… बिहार की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर ने CM सम्राट चौधरी से मुलाक़ात की और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ यह ‘मास्टरपीस’ पोर्ट्रेट तोहफ़े में दिया… और फिर गर्व के साथ चारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं।” यूज़र ने आगे लिखा, “लेकिन जब लोगों ने ऑनलाइन इस स्केच का मज़ाक उड़ाना शुरू किया, तो डायरेक्टर ने चुपके से वह चौथी तस्वीर डिलीट कर दी जिसमें पोर्ट्रेट दिख रहा था, जबकि बाकी तीन तस्वीरें वहीं रहने दीं।” यूज़र्स ने इसके साथ इस बिल्डर के अन्य सोशल मीडिया कंटेंट भी शेयर किए। एक रील में उन्हें सिगरेट पीते हुए एक कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है, जिसके चारों ओर उनके स्टाफ के लोग मौजूद हैं। सम्राट चौधरी ने पिछले महीने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वे राज्य में इस शीर्ष पद पर पहुँचने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले नेता बने।

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Updated on:

28 May 2026 09:39 pm

Published on:

28 May 2026 09:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिल्डर के तोहफे ने मचाई ऑनलाइन हलचल, सम्राट चौधरी का पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर वायरल

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