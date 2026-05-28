बिल्डर के तोहफे ने मचाई ऑनलाइन हलचल, सम्राट चौधरी का पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर वायरल

एक यूज़र ने लिखा, “मजनू भाई को गर्व होता… बिहार की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर ने CM सम्राट चौधरी से मुलाक़ात की और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ यह ‘मास्टरपीस’ पोर्ट्रेट तोहफ़े में दिया… और फिर गर्व के साथ चारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं।” यूज़र ने आगे लिखा, “लेकिन जब लोगों ने ऑनलाइन इस स्केच का मज़ाक उड़ाना शुरू किया, तो डायरेक्टर ने चुपके से वह चौथी तस्वीर डिलीट कर दी जिसमें पोर्ट्रेट दिख रहा था, जबकि बाकी तीन तस्वीरें वहीं रहने दीं।” यूज़र्स ने इसके साथ इस बिल्डर के अन्य सोशल मीडिया कंटेंट भी शेयर किए। एक रील में उन्हें सिगरेट पीते हुए एक कमरे में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है, जिसके चारों ओर उनके स्टाफ के लोग मौजूद हैं। सम्राट चौधरी ने पिछले महीने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वे राज्य में इस शीर्ष पद पर पहुँचने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले नेता बने।