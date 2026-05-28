पति ने जमीन बेचकर पढ़ाया, BPSC पास करते ही पत्नी के बदले तेवर; प्रेमी संग कमरे में पकड़ी गई गुंजन

पूरी कहानी है वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैले पंचायत (वार्ड नंबर 13) के रहने वाले अमन कुमार और उनकी पत्नी गुंजन कुमारी की है। अमन और गुंजन की शादी 2013 में पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। दोनों पति-पत्नी शुरुआत में आगांव में ही रहते थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद गुंजन शहर में रहने की जिद्द करने लगी, उसका कहना था कि शहर में रहने पर ज्यादा कमाई होगी और वो भी आगे अपनी पढ़ाई कर सकेगी। शादी के समय, गुंजन ने केवल अपनी इंटरमीडिएट (10+2) की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन उसका सपना एक सरकारी स्कूल टीचर बनने का था। हालांकि, अमन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उसने अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिश पूरी की।