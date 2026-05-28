Ganga Boat Accident: गंगा में पलटी नाव, चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

गंगा में पलटी नाव
Ganga Boat Accident पटना से सटे बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर एक दर्दनाक नाव हादसे में दो लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि पांच लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर करीब 15 लोग सवार थे।
स्थानीय लोगों के अनुसार, सभी लोग नाव से दियारा इलाके में सब्जी तोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तेज हवा के कारण नाव असंतुलित होकर पलट गई, जिससे नाव पर सवार सभी लोग गंगा नदी में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, आसपास मौजूद नाविकों की तत्परता से सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग