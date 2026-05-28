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Ganga Boat Accident: गंगा में पलटी नाव, चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

Ganga Boat Accident:  पटना से सटे बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर नाव पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग अब भी लापता हैं। नाव पर 15 लोग सवार थे, जो दियारा इलाके में सब्जी तोड़ने जा रहे थे।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

May 28, 2026

barh ganga boat accident

गंगा में पलटी नाव

Ganga Boat Accident पटना से सटे बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर एक दर्दनाक नाव हादसे में दो लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि पांच लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नाव पर करीब 15 लोग सवार थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सभी लोग नाव से दियारा इलाके में सब्जी तोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान तेज हवा के कारण नाव असंतुलित होकर पलट गई, जिससे नाव पर सवार सभी लोग गंगा नदी में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, आसपास मौजूद नाविकों की तत्परता से सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

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Published on:

28 May 2026 09:32 am

Hindi News / Bihar / Patna / Ganga Boat Accident: गंगा में पलटी नाव, चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

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